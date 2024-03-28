Путин потребовал увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП до 5%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вклад внутреннего туризма в российский ВВП должен увеличиться вдвое "на горизонте текущего десятилетия", до 5%, заявил на совещании о туризме президент Владимир Путин.

"Как говорил в послании Федеральному Собранию, до 2030 года предстоит почти вдвое, - до 140 млн, - увеличить число ежегодных путешествий по стране", - сказал он.

Для этого необходимо расширять спектр доступных предложений туристических услуг, отметил глава государства.

"Еще одна важнейшая задача, о которой также было сказано в послании: уже на горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое, до 5%", - сказал Путин.

Здесь важно, пояснил он, что на подъем туризма в "той или иной мере будут работать практически все национальные проекты".

"Отечественные компании должны и дальше оставаться ключевыми партнерами государства в развитии туристической индустрии. Все меры поддержки, которые уже показали свою эффективность за период реализации текущего национального проекта, должны быть обязательно продлены", - сказал президент.