Сальдо заявил, что сельский магазин разрушили авиабомба и удар HIMARS

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил журналистам, что по сельскому магазину в Садовом, где погибли 19 человек, сначала ударила управляемая авиабомба, а затем РСЗО Himars.

По его словам, после взрыва авиабомбы помочь пострадавшим вышли жители окрестных домов, после чего по этому месту нанесен повторный удар - из РСЗО HIMARS.

Об обстреле Садового Сальдо сообщил ранее в пятницу. Там погибли 19 человек, в том числе двое детей, еще пять человек были ранены.