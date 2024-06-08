СКР будет расследовать дело об обстреле села Садовое в Херсонской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские следователи будут расследовать уголовное дело о теракте в связи с обстрелом села Садовое Херсонской области, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ведомства.

По данным СКР, 7 июня вооруженными формированиями Украины "произведен обстрел села Садовое Голопристанского муниципального округа, в результате которого разрушен магазин".

"В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала. По имеющимся на данный момент сведениям, вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Об обстреле Садового сообщил накануне губернатор области Владимир Сальдо. По словам главы региона, первый удар был нанесен управляемой авиабомбой по магазину. Помочь пострадавшим вышли жители окрестных домов, после чего по этому месту ударили из РСЗО HIMARS.