Минфин с Минздравом изучат альтернативу введению акциза на фармсубстанцию спирта

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ и заинтересованные ведомства должны до рассмотрения налогового пакета Госдумой во втором чтении дополнительно изучить целесообразность введения акциза на фармацевтическую субстанцию этилового спирта.

В частности, Минфин и Минздрав должны проработать альтернативные меры совершенствования регулирования обращения спиртосодержащей продукции с учетом рисков повышения цен и формирования дефектуры медицинской продукции.

Такое поручение было выдано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко, состоявшегося 28 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, которым, в частности, для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению, предлагалось ввести акциз на фармсубстанцию спирта и одновременно предоставить полный вычет акциза на спирт, использованный для производства лекарств.

Медицинской спирт, как предполагалось, будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Указанная мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя, а полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению позволит не допустить роста цен на лекарства, отмечалось в материалах Минфина. Конкретный перечень лекарств и медицинских изделий для предоставления вычета будет утверждать правительство РФ.

Введение такого акциза, по оценкам Минфина, может дать 20 млрд руб. допдоходов в год, за 2025-2027 годы - 63 млрд руб.