Новый акциз не затронет порядка 1,5 млн декалитров медицинского спирта

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Новый акциз на фармсубстанцию спирта не затронет около 1,5 млн декалитров спирта, используемого для производства лекарств. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Как сообщалось, правительство внесло в Госдуму законопроект, которым, в частности, для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению, предлагалось ввести акциз на фармсубстанцию спирта и одновременно предоставить полный вычет акциза на спирт, использованный для производства лекарств. Медицинской спирт, как предполагалось, будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта.

"Мы сейчас дорабатываем механизм, чтобы все предложения, которые касаются спирта и фармсубстанции, ни в коем случае не повлияли на стоимость лекарственных препаратов в аптеках. Только сегодня прошло обсуждение в правительстве, договорились, что фармсубстанции для производства лекарственных препаратов будут исключены из-под налогообложения в объеме до 500 тыс. декалитров на одно предприятие, которое производит соответствующие лекарственные препараты", - сказал он.

По его словам, это дает возможность снять в целом дополнительно налогообложение для большинства производителей лекарственных препаратов. "Общий объем исключенный из-под налогообложения будет составлять примерно 1,5 млн декалитров спирта, который непосредственно направляется для производства лекарственных препаратов, - заявил министр. - Общий объем производства спирта и фармсубстанций по итогам 2023 года составляет 5,2 млн декалитров. То есть мы определили необходимый размер, который не подпадет под налогообложение, исключительно необходимый для производства лекарственных препаратов".

Остальной спирт "будет дополнительно налогооблагаться", сказал он.

Как сообщалось, по итогам состоявшегося 28 мая совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко, Минфину и Минздраву было поручено проработать альтернативные введению акциза меры совершенствования регулирования обращения спиртосодержащей продукции с учетом рисков повышения цен и формирования дефектуры медицинской продукции.