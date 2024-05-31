ТОФ вооружили беспилотниками для борьбы с диверсантами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские военные на Камчатке прошли обучение по управлению и применению FPV-дронов, оснащение подразделений Тихоокеанского флота БПЛА повысит их возможности по противодействию диверсантам на объектах флота в местах базирования и на прилегающей акватории, сообщает пресс-служба флота.

"Главными задачами для операторов разведывательных и ударных БПЛА станут поиск, обнаружение, идентификация и уничтожение надводных и наземных объектов в районах базирования сил Тихоокеанского флота на Камчатке", - подчеркивается в сообщении.

Оснащенные новыми летательными аппаратами подразделения будут выполнять задачи по визуальному контролю за мероприятиями боевой подготовки, отмечает пресс-служба, а также производить оценку состояния объектов военной инфраструктуры.