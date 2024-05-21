Главком ВМФ сообщил о планах усилить боеспособность Тихоокеанского флота

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев назвал основной задачей развития Тихоокеанского флота количественное и качественное укрепление его боеспособности и боеготовности.

"Основной задачей развития Тихоокеанского флота на сегодняшний день является дальнейшее количественное и качественное укрепление его боеготовности и боеспособности, нашей морской мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме главкома в честь 293-й годовщины со дня основания ТОФ. Текст распространило Минобороны.

ТОФ - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Штаб флота расположен во Владивостоке. Флагман ТОФ - ракетный крейсер "Варяг". В задачи ТОФ входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.