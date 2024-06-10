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Ритейлер "Дикси" начал тестировать формат ультрамалых магазинов

Ритейлер "Дикси" начал тестировать формат ультрамалых магазинов
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Дикси", торговая сеть магазинов "у дома" (входит в группу "Магнит"), начала тестировать формат ультрамалых магазинов, площадь которых будет составлять 70-110 квадратных метров, говорится в сообщении группы.

Сеть получила название "Дикси GO!". Уже открыто три магазина такого формата: один в Москве и два в Московской области.

Ассортимент в ультрамалых форматах будет составлять примерно 2 тыс. SKU (ассортимент "Дикси" "у дома" - 6,1 тыс. SKU).

"В структуре ассортимента значительная доля приходится на напитки, включая алкоголь, а также бакалейные товары и кондитерские изделия. В магазине также представлены молочная и мясная продукция, свежие фрукты и овощи, непродовольственные товары. Особый акцент сделан на предложении готовой еды, выпечки и свежесваренного кофе", - говорится в сообщении.

"Магнит" развивает формат ультрамалых магазинов с 2021 года, управляя сетью киосков "Магнит GO".

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец 2023 года сеть ритейлера насчитывала 29 165 магазинов.

Дикси Магнит
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