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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

"Магнит" к концу года хочет нарастить сеть "жестких" дискаунтеров до 300 магазинов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Магнит" к концу 2024 года намерено увеличить количество магазинов сегмента В1, который работает в формате "жесткого" дискаунтера, до не менее 300, говорится в сообщении компании.

Сейчас сеть объединяет 70 торговых точек, большая часть магазинов работает в Москве и области.

В течение года В1 будет развивать сеть в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и соответствующих областях, а также в Воронежской области. Помимо этого, сеть продолжит наращивать присутствие в московском регионе.

"Магнит" запустил формат "жестких" дискаунтеров в феврале 2023 года.

Также ритейлер с 2020 года развивает формат "мягких дискаунтеров".

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На 30 сентября 2023 года его сеть насчитывала 28 707 магазинов.

Магнит
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