"Магнит" начал тестировать обновленную концепцию магазинов "у дома"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Магнит" приступил к тестированию обновленной концепции своего ключевого формата - магазинов "у дома", говорится в сообщении ритейлера.

В настоящий момент реконструкция в соответствии с обновленной концепции была проведена в одной торговой точке на юге Москвы, в ближайшее время будет открыто еще четыре таких магазина: в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Акцент у таких точек будет сделан на товарах категории "фреш" и "ультрафреш" (молочная, мясная продукция и др.), свежих овощах и фруктах, готовой еде, а также на внедрении дополнительных сервисов на их территории, например, кафе или зоны доставки.

"Магнит" отмечает, что в обновленных магазинах будет присутствовать большее количество собственных торговых марок (СТМ), а также продукция локальных производителей.

"Новый концепт формата "у дома" также предполагает изменение внешнего вида магазинов. В оформлении фасадов будут использоваться современные архитектурные решения, а внутри торговой точки больший акцент сделан на фирменном красном цвете", - говорится в сообщении.

Решение о дальнейшем развитии обновленной концепции будет принято во II квартале 2024 года.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец сентября 2023 года под управлением компании было 28 707 магазинов.