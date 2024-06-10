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Аэропорт Казани возобновил прием и отправку авиарейсов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в понедельник временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 11:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов", - говорится в официальной публикации.

Ранее сообщалось, что в 08:02 по Москве для обеспечения безопасности полетов аэропорт Казани по распоряжению Росавиации временно перестал принимать и отправлять воздушные суда.

По данным пресс-службы аэропорта, летевшие в столицу Татарстана самолеты были перенаправлены в аэропорты Нижнекамска ("Бегишево") и Самары.

Татарстан Казань Росавиация
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