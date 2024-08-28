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Аэропорт Нижнекамска вслед за аэропортом Казани приостановил работу

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Татарстане вслед за аэропортом Казани по распоряжению Росавиации прервал работу и аэропорт Нижнекамска (международный аэропорт "Бегишево", принадлежит "КАМАЗу", сообщила пресс-служба агентства.

"С 9:00 по Москве для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска - он не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.

Пока "Бегишево" перенаправил только один рейс - из "Пулково", он ушел на запасной аэропорт в Чебоксары, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нижнекамского аэропорта.

Аэропорт Казани перестал работать с 7 утра. Следовавшие в Казань авиарейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самаре.

Нижнекамск Татарстан Казань Самара Росавиация
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