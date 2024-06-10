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Самолеты дальней авиации РФ выполнили полеты над нейтральными водами трех морей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 в сопровождении истребителей выполнили полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет составил более шести часов", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, истребительное сопровождение обеспечивали истребители Су-30СМ, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.

"На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств", - заявили в Минобороны России.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в министерстве.

Минобороны РФ Су-27 Су-30СМ Ту-22М3 Ту-95МС
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