Москалькова предложила ввести в КоАП РФ компенсацию за незаконное задержание

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает необходимым установить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ компенсацию за незаконное и необоснованное задержание, сообщается в докладе о деятельности уполномоченного за 2023 год.

"Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию", - говорится в докладе, который опубликован на сайте уполномоченного.

В докладе отмечается, что в настоящее время КоАП РФ не предусматривает специального порядка возмещения вреда лицам, которые незаконно и необоснованно подверглись задержанию по делам об административных правонарушениях.

Москалькова отметила, что такое возмещение крайне актуально в случае причинения вреда незаконным арестом, лишением права управления транспортным средством, обязательными работами и другими строгими административными наказаниями.

"В настоящее время порядок возмещения указанного вреда осуществляется в порядке искового производства согласно требованиям ГПК РФ (Гражданского процессуального кодекса - ИФ), что налагает на истца бремя доказывания обстоятельств по делу", - добавила омбудсмен.