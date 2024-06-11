Кремль заявил, что в конкретных случаях электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Гражданские электросети Украины в конкретных случаях могут иметь отношение к военной инфраструктуре, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это нужно спрашивать у наших военных. Но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле гражданские электросети Украины законной военной целью.

Он подчеркнул, что предметно этот вопрос нужно задавать российским военным.