Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Площадь заселенных саранчой сельхозугодий на Ставрополье за две недели выросла в 1,5 раза

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Численность саранчи в Ставропольском крае продолжает расти. Об этом сообщила руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю Ольга Кузнецова журналистам во вторник.

"Мароккская саранча обнаружена на площади 108 тыс. га со средней численностью 22 экз./кв. м. Максимальная численность – 100 экз./кв. м – отмечена в Курском округе на площади 100 га. Но замечу, что средняя численность вредителя хотя и многократно превышает экономический порог вредоносности, но гораздо ниже, чем в прошлые годы, когда она у нас составляла 50-60 экз./кв. м", - сказала Кузнецова.

По предыдущим данным, на 23 мая, саранчу выявили на площади 72 тыс. га. Таким образом, площадь угодий, заселенных вредителем, в течение двух последних недель выросла в 1,5 раза.

Обработки были проведены на площади более 84 тыс. га во всех 12 округах Ставрополья, где обнаружен вредитель. Самый большой объем обработок проведен в Левокумском и Нефтекумском округах, которые граничат с республиками Калмыкия и Дагестан: здесь обработано уже по 25 тыс. га.

Ставропольский край Ставрополье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Поправки об упрощении проверки претендентов на внесудебное банкротство прошли I чтение

Патриотами считают себя 86% опрошенных россиян

Поправки о расширении критериев нежелательности организаций прошли I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

Выставка-форум "Россия"

"ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чечни

Задержан гендиректор переданного государству предприятия ЧЭМК

Договор между РФ и Ираном пока не могут подписать из-за процедурных вопросов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });