Площадь заселенных саранчой сельхозугодий на Ставрополье за две недели выросла в 1,5 раза

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Численность саранчи в Ставропольском крае продолжает расти. Об этом сообщила руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю Ольга Кузнецова журналистам во вторник.

"Мароккская саранча обнаружена на площади 108 тыс. га со средней численностью 22 экз./кв. м. Максимальная численность – 100 экз./кв. м – отмечена в Курском округе на площади 100 га. Но замечу, что средняя численность вредителя хотя и многократно превышает экономический порог вредоносности, но гораздо ниже, чем в прошлые годы, когда она у нас составляла 50-60 экз./кв. м", - сказала Кузнецова.

По предыдущим данным, на 23 мая, саранчу выявили на площади 72 тыс. га. Таким образом, площадь угодий, заселенных вредителем, в течение двух последних недель выросла в 1,5 раза.

Обработки были проведены на площади более 84 тыс. га во всех 12 округах Ставрополья, где обнаружен вредитель. Самый большой объем обработок проведен в Левокумском и Нефтекумском округах, которые граничат с республиками Калмыкия и Дагестан: здесь обработано уже по 25 тыс. га.