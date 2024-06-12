Что произошло за день: среда, 12 июня

Мосбиржа прекращает торги долларом и евро, Пашинян сделал заявление об участии Армении в ОДКБ, Uniper разрывает контракт с "Газпромом",

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро в связи с санкциями, введенными США. ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке, а для определения курсов будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. В санкционный список США также попали Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "СОГАЗ", банк "Точка", Гознак и его руководитель Аркадий Трачук, "Селигдар", "Газпром инвест", "Уралредмет", "Амурский металлургический комбинат", "Синара Транспортные машины", ряд структур "НОВАТЭКа".

- Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения Стокгольмского арбитража 7 июня в ее пользу. Суд вынес решение и предоставил Uniper право на расторжение контрактов, а также присудил ей более 13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные "Газпром экспортом" с середины 2022 года.

- Пашинян в ответ на вопрос депутата, почему страна не выходит из ОДКБ, сказал: "Выйдем. Мы решим, когда". Это заявление он сделал на "правительственном часе" в парламенте. Позднее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал ошибочной трактовку слов премьера как решения о выходе из ОДКБ. "Премьер-министр Армении заявил, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся", - сказал он.

- Страны ОПЕК+ в мае добыли нефти на 630 тыс. б/с больше плана с учетом добровольных сокращений, подсчитали аналитики МЭА. Страны ОПЕК+ в мае добывали 34,55 млн б/с нефти, а должны были извлекать 33,92 млн б/с.

- В Ереване задержаны 86 участников акции протеста у здания парламента с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Полиция Армении применила светошумовые гранаты. Госпитализированы семь пострадавших, в общей сложности пострадали около 30 человек.

- Процесс вывода российских миротворцев из Карабаха завершился, сообщило Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, личный состав, вооружение и техника РМК полностью покинули территорию Азербайджана.

- Гендиректор АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" Павел Ходоровский арестован по делу о сексуальных связях с несовершеннолетними.

- Рафаэль Надаль отказался от участия в Уимблдонском турнире, но выступит на Олимпиаде-2024 в Париже и активно готовится.