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В Баку заявили о выводе российских миротворцев из Карабаха

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Процесс вывода российского миротворческого контингента (РМК) из Карабахского региона Азербайджана завершился 12 июня, сообщило Минобороны Азербайджана.

"12 июня завершился процесс вывода российского миротворческого контингента, размещенного на территории Азербайджана после второй Карабахской войны (в ноябре 2020 года - ИФ)", - говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.

По данным ведомства, личный состав, вооружение и техника РМК полностью покинули территорию Азербайджана.

Российский миротворческий контингент ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Официально сообщали, что первоначально российский контингент насчитывал 1960 военнослужащих. В его основе были подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Азербайджан Карабах
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