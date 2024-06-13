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Православные празднуют Вознесение Господне

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне - один из главных церковных праздников, который приходится на 40-й день после Пасхи.

По преданию, через 40 дней после воскресения Иисус Христос в последний раз явился ученикам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

Этим событием завершилось земное служение Христа, который в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца.

Согласно христианскому учению, Господь во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел на небо, но уже "с силою и славою великою". В день же второго пришествия воскреснут все, однако вознесены будут только те, кто победил свои грехи.

Вознесение Господне
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