У православных христиан наступает Светлая седмица

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Предстоящая неделя, называемая Светлой седмицей, станет для православных христиан временем празднования Пасхи.

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - праздником, который всегда был на Руси самым популярным днем для заключения брачных союзов.

В прежние времена в Светлую седмицу было принято совершать разного рода великодушные поступки: царь навещал тюрьмы и отпускал на волю заключенных, которые не совершили тяжких преступлений, меценаты посещали приюты и больницы, старались помочь их обитателям. Работать в Светлую седмицу до революции было не принято. Кроме того, на протяжении первой пасхальной недели нет постных дней.

Празднование Пасхи продлится 40 дней - вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году отмечают 13 июня. Все это время православные христиане будут приветствовать друг друга словами "Христос воскресе!", храмы будут украшены цветами и пасхальными яйцами, а духовенство будет совершать службы в красном облачении.