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В Подмосковье главврача клиники осудили за незаконную выдачу справок мигрантам

Приговоры по данному делу также вынесли экс-гендиректору клиники и бизнесмену

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Долгопрудненский городской суд Подмосковья приговорил к полутора годам лишения свободы бывших гендиректора и главврача частной клиники, нелегально выдававших справки мигрантам, сообщает в четверг управление ФСБ по Москве и Московской области.

"Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый)", - заявили в управлении.

Еще одному фигуранту дела, предпринимателю, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

По данным УФСБ, генеральный директор и главный врач частной клиники совместно с индивидуальным предпринимателем "организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории Российской Федерации путем изготовления и выдачи фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов возглавляемого ими медицинского учреждения на территории Московской области".

На основании полученных подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию РФ и встали на миграционный учет в Московском регионе, отмечают в управлении.

"Действия членов преступной группы квалифицированы следственным органом по п. "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили в спецслужбе.

ФСБ Подмосковье Украина
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