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Путин объяснил продвижение линии фронта на харьковском направлении

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить вероятность террористических ударов по Белгороду, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

"Что касается харьковского направления, где вы воевали, сейчас вы знаете, что там происходит. Мы просто вынуждены в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить эти на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам", - сказал он.

Президент заметил, что глубина в 10-17 км не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, "но все-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов эту угрозу".

"Действовать нужно аккуратно, постепенно. Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну, что ж, мы тогда задумаемся на тему о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Харьков Белгород Владимир Путин
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