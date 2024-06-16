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Путин отметил вклад мусульманских организаций в развитие межрелигиозного диалога в РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мусульманские организации вносят значительный вклад в единение народа и развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман страны с праздником Курбан-байрам.

"Важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России", - сказал Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также отметил, что жизнь мусульманской уммы страны обогащается "новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения".

Владимир Путин Курбан-байрам
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