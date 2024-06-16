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Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Почти миллиард мусульман мира отметят в воскресенье главный исламский праздник - День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Принести в жертву животное обязан каждый мусульманин, имеющий на это средства, причем один человек может ограничиться овцой, а на группу до десяти приверженцев ислама достаточно одной головы крупного рогатого скота. При этом животное должно быть довольно молодым и без физических изъянов. Две трети мяса жертвы следует раздать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи.

Жертвоприношение совершается мусульманами в память о том, как пророк Ибрагим готов был принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву.

В дни Курбан-байрама принято надевать лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

В Саудовской Аравии праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа - ежегодного паломничества мусульман к святыням Мекки и Медины. В этом году там собралось более 1,5 млн верующих.

Курбан-байрам
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