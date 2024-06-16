Два города и часть района Башкирии остались без электричества из-за удара молнии

В Нефтекамске на колесе обозрения застряли шесть человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Башкирии молния ударила по территории Кармановской ГРЭС, из-за чего произошло аварийное отключение электроснабжения в городах Нефтекамск, Агидель и частично на территории Краснокамского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС в воскресенье.

В Нефтекамске из-за отключения электроэнергии на колесе обозрения остановлен двигатель. В двух кабинках находятся шесть человек, из них трое детей. Пострадавших нет.

Как сообщают в МЧС, на место выехали экстренные службы, "проводятся работы по подключению автономного источника питания для запуска колеса".

Застрявшим на колесе обозрения передали воду с помощью автолестницы.