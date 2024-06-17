Гидроплан утонул во время несанкционированного полета в Заполярье

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Гидроплан "Орион-11" потерпел крушение при взлёте в Мурманской области, сообщает МЧС России.

В настоящее время место падения обследуют водолазы МЧС.

"Пилота ищут 19 специалистов с помощью 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, крушение произошло в районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра. Гидроплан находится на глубине 4-5 метров.

В МЧС России отмечают, что гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним.