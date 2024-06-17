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Путин во вторник поедет в Якутск

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня, совершит рабочую поездку в город Якутск, где ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ отраслей Якутии и проведет рабочую встречу с главой республики Айсеном Николаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Также президент уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030", общение с участниками которых, а также с деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке, стоит отдельным пунктом программы рабочей поездки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помимо этого у Путина предусмотрено общение с учащимися Высшей школы музыки им. Босикова - ведущего вуза по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.

Владимир Путин Якутск Якутия Айсен Николаев
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