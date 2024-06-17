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Росэнергобанк попросил суд признать банкротом политика Бориса Надеждина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Росэнергобанк (РЭБ) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом Бориса Надеждина, который планировал участвовать в выборах президента России в марте 2024 года.

Как следует из картотеки суда, заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 4 июля.

Размер задолженности на сайте не указан.

ЦБ РФ отозвал у Росэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций 10 апреля 2017 года.

Арбитражный суд Москвы в июне 2017 года признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

По размеру средств физлиц Росэнергобанк занимал 51-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". По итогам 2016 года объем средств физлиц в банке оценивался в 35,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в первой инстанции Верховного суда (ВС) России в феврале 2024 года Надеждин оспаривал постановление ЦИК России от 8 февраля 2024 года "Об отказе в регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Бориса Борисовича Надеждина". Он просил суд отменить решение Центризбиркома и обязать комиссию зарегистрировать его.

Апелляционная инстанция ВС РФ в начале марта отклонила жалобу Надеждина на решение об отказе в удовлетворении иска.

Надеждин, выдвигавшийся от партии "Гражданская инициатива", 31 января 2024 года представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку. Он сообщил, что сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, собранных в его поддержку на территории РФ. По итогам проверки более 15% подписей, представленных Надеждиным, были признаны недействительными.

Росэнергобанк АСВ Борис Надеждин
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