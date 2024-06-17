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РФ и КНДР планируют заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня планируется подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает дальнейшее сотрудничество в сфере международной политики, экономики и вопросов безопасности, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

В преддверии визита президента в КНДР Ушаков рассказал журналистам о документах, которые планируются к подписанию.

"Они еще в стадии подготовки, это касается и возможного заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Если он будет подписан, он придет на смену основополагающих документов, которые были подписаны в 1961 году, в 2000 и 2001 годах", - рассказал Ушаков, пояснив, что речь идет о Договоре о дружбе и взаимопомощи, Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, Московской и Пхеньянской декларации.

По словам представителя Кремля, новый Договор "обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе, а также произошедшими в наших двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время".

"Он, естественно, будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакой конфронтационный характер, не будет направлен против каких-то стран, а будет направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", - сказал Ушаков.

Он сообщил, что работа над документом продолжается и в ближайшие часы сформируется окончательное решение по вопросу его подписания.

Отвечая на уточняющий вопрос, предполагает ли новый Договор сотрудничество в военно-технической сфере, Ушаков сказал: "Если будет подписан Договор, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества, и он будет подписан, естественно, с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая учет вопросов безопасности".

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