Путин будет руководить Федеральным медико-биологическим агентством

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин будет руководить деятельностью Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент РФ", - говорится в документе.

В указе отмечается, что ФМБА исключается из перечня федеральных служб и агентств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство России.