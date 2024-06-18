"Северная верфь" спустит на воду корвет проекта 20385 "Проворный"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Северная верфь" (Петербург) во вторник, 18 июня, планирует спустить на воду корвет проекта 20385 "Проворный", сообщает пресс-служба судозавода.

В церемонии ожидается участие, в частности, руководства ВМФ России, представителей министерства промышленности и торговли РФ.

Корвет планировалось передать ВМФ РФ в конце 2022 года. В декабре 2021 года на строящемся корабле произошел пожар, в огне пострадала надстройка корабля. По результатам анализа повреждений было принято решение, что "Проворный" подлежит достройке без снижения эксплуатационных характеристик.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385. Головной корвет проекта - "Гремящий" - несет службу на Тихоокеанском флоте ВМФ России. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей.

Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК).