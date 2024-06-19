Что произошло за день: среда, 19 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ завершил визит в КНДР. В ходе него Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который среди прочего предусматривает взаимопомощь при агрессии против одной из сторон. Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а Владимира Путина - самым дорогим другом корейского народа.

- Nvidia впервые стала крупнейшей по капитализации компанией США. Ее акции накануне подорожали на 3,5%, а рыночная стоимость достигла $3,34 трлн. Капитализация Microsoft во вторник снизилась на 0,5% (до $3,32 трлн), Apple - на 1,1% (до $3,29 трлн).

- Задержан еще один фигурант дела о массовом заражении ботулизмом. Это повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", который, по версии следствия, по указанию фактического руководителя готовил фасоль с нарушением требований безопасности и фасовал ее с минимальными финансовыми затратами. Между тем Роспотребнадзор в Москве в ходе обзвона более тысячи человек выявил 76 пострадавших с ботулизмом, пять из них госпитализированы.

- Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко. Они получили сроки от 12 лет до пожизненного.

- МИД РФ заявил о широком арсенале ответных мер на решение G7 по активам России. Характер конкретных действий заранее раскрываться не будет, отметила Мария Захарова.

- Не менее 550 человек скончались из-за жары во время хаджа в Мекке. В некоторые дни температура в тени достигала 51,8 градуса.

- Проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках решили доработать. Правительством этот законопроект концептуально поддержан, но в нем не прописано, в чем именно могут заключаться механизмы ограничения доступа.