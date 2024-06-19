Nvidia впервые стала крупнейшей по капитализации компанией США

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Производитель графических процессоров Nvidia Corp. стал самой дорогой компанией США по итогам торгов во вторник, обойдя Microsoft и Apple.

Акции Nvidia накануне подорожали на 3,5%, а рыночная стоимость компании достигла $3,34 трлн.

Тем временем капитализация Microsoft Corp. во вторник снизилась на 0,5% (до $3,32 трлн), Apple Inc. - на 1,1% (до $3,29 трлн).

Пять лет назад Nvidia не входила даже в топ-20 крупнейших компаний в США, по данным Dow Jones Market Data. Два года назад она заняла в этом списке 10-е место, год назад поднялась на 5-е.

С 2001 года лишь пять американских фирм побывали лидерами рынка по капитализации: Microsoft, Apple, Amazon.com Inc., Exxon Mobil и General Electric. Дольше всех этот статус удерживала Apple, а Amazon лидировала в течение всего 13 сессий в 2019 году.

За последний год капитализация Nvidia выросла в три раза благодаря активному спросу на её процессоры, которые обеспечивают работу технологий искусственного интеллекта. Во вторник аналитик финансовой компании Rosenblatt Securities Ханс Мозесман повысил целевую цену для акций компании до $200 со $140, что предусматривает рост котировок еще более чем на 50%.