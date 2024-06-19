Не менее 550 человек скончались из-за жары во время хаджа в Мекке

В некоторые дни температура в тени составляла до 51,8 градуса

Фото: Turkiye Directorate Of Religious Affairs/Cem Iskender Ozbali/Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Из-за крайне жаркой погоды в Мекке во время хаджа скончались как минимум 550 участников этого паломничества, сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на источники.

Так, собеседник агентства в службах здравоохранения Саудовской Аравии назвал именно эту цифру и не исключил, что она может быть пересмотрена в сторону повышения.

СМИ сообщают, что в некоторые дни температура в тени поднималась до 51,8 градуса по Цельсию. Люди использовали зонтики, чтобы защититься от солнца, а власти Саудовской Аравии призывали жителей и паломников пить побольше воды и по возможности не выходить из помещений с 11:00 до 15:00.

В прошлом году сообщалось, что из-за жары, столпотворений и других факторов в хадж скончались около 240 человек.

Хадж прошел в этом году с 14 по 19 июня. Это ежегодное паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба. Оно совершается в начале двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря. Считается, что, хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин должен совершить хадж, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.