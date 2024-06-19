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Лидер КНДР назвал РФ "самым честным другом и соратником"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а президента РФ Владимира Путина - самым дорогим другом корейского народа.

Путин и лидер КНДР по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР сделали заявления для прессы.

"В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами - самыми честными друзьями и соратниками - в этом торжественном зале", - сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина - "самого дорогого друга корейского народа".

КНДР Ким Чен Ын РФ Владимир Путин
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