В России начинается приемная кампания в вузы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Приемная кампания в высшие учебные заведения стартует в России с 20 июня, нововведением этого года станет обновленный механизм целевого набора через портал "Работа в России".

"Что касается порядка приема, то в целом он остался прежним. Стабильность - тоже очень важно. Это значит, что большинству абитуриентов понятны правила, которые действуют. Изменения коснулись целевого обучения. Начиная с этой приемной кампании работодатели и университеты взаимодействуют на единой цифровой платформе "Работа России", - отмечал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он также говорил о том, что на 2024/2025 учебный год вузам страны выделено 621 тыс. 321 бюджетное место. "Абсолютное большинство бюджетных мест - 73% - распределены в регионы", - проинформировал министр.

По его данным, наибольшее число бюджетных мест у вузов Республики Татарстан, Свердловской и Ростовской области.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь отмечал, что в приемную кампанию этого года число абитуриентов может превысить 1 млн человек.

Для вузов Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выделено почти 30 тыс. мест.

Среди направлений подготовки, основная часть бюджетных мест ушла педагогике (75 тыс.), IT (более 48,5 тыс.) и клинической медицине (почти 30 тыс.), сообщал глава Минобрнауки.

Участники СВО и члены их семей могут поступать в рамках отдельной квоты, которая определена в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Также они смогут выбрать способ поступления в вуз самостоятельно - по результатам ЕГЭ или вступительного испытания.

Нововведением приемной кампании этого года станет обновленный механизм целевого набора. Работодатель теперь размещает предложения о целевом наборе на портале "Работа России". "Когда заказчики размещают предложения, то им видно сколько мест вуз установил на целевое обучение, и исходя из этой информации формируют предложение по конкретным специалистам", - поясняли в пресс-службе Минобрнауки.

К заказчикам относятся, в том числе органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также организации и предприятия с государственным участием.

"Заказчики размещают предложения на платформе "Работа в России", исходя из своей потребности в конкретных специалистах и количества мест, установленных вузом для приема на целевое обучение",- пояснили в Минобрнауки.

В пресс-службе Минобрнауки России сообщили "Интерфаксу", что для "целевиков" на портале "Работа России" будет размешено 73 тыс. 622 предложения от заказчиков. "Но в одном предложении может быть несколько мест. То есть, например, работодатель может разместить в одном предложение потребность в 10 специалистах", - поясняли в пресс-службе.

20 июня начинается прием документов в вузы. Этап приоритетного зачисления в этом году пройдет 28-30 июля. Основной этап - с 3 по 9 августа. Подать документы можно будет и с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн".