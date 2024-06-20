Приказ о назначении Андрея Логинова новым ректором РГГУ уже вышел

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов подтвердил, что приказ о его скором назначении ректором РГГУ уже вышел, но не вступил в силу.

"Приказ уже вышел. Там же правильно написали", - сказал Логинов в четверг "Интерфаксу", комментируя сообщения СМИ о его скором назначении в качестве ректора РГГУ. Он уточнил, что приказ еще не вступил в силу.

Ранее в СМИ появилась информация, что 21 июня действующий ректор РГГУ Александр Безбородов покинет свой пост, сменить его может Андрей Логинов.

В конце мая Логинов был освобожден от должности статс-секретаря - заместителя министра юстиции РФ. Андрей Логинов окончил МГУ имени Ломоносова. В 2000 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. С 1978 по 1987 гг. работал в МГУ. С 1997 по 2000 год занимал должность начальника Управления главы государства по вопросам внутренней политики. Был руководителем аппарата правительства с 2012 по 2020 годы.

Безбородов был назначен и.о. ректора РГГУ в 2017 году, с 2018 года занял пост ректора вуза.