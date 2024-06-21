И.о. ректора РГГУ назначен экс-замминистра юстиции Логинов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Александр Безбородов оставил пост ректора РГГУ, новым и.о. ректора вуза назначен бывший статс-секретарь - заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки РФ в пятницу.

"Исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Логинов Андрей Викторович", - говорится в сообщении.

Минобрнауки РФ также изменило устав РГГУ, отныне вуз определяется как автономное учреждение.

"Минобрнауки России утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета, предполагающую смену его организационно-правовой формы на автономное учреждение, что обеспечит новые возможности для развития вуза", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в новой редакции устава также упразднена должность президента университета и введена должность научного руководителя.

В конце мая Логинов был освобожден от должности статс-секретаря - заместителя министра юстиции РФ. Логинов окончил МГУ имени Ломоносова, в 2000 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. С 1978 по 1987 гг. работал в МГУ. С 1997 по 2000 год занимал должность начальника Управления главы государства по вопросам внутренней политики. Был руководителем аппарата правительства с 2012 по 2020 годы.

Безбородов был назначен и.о. ректора РГГУ в 2017 году, с 2018 года занял пост ректора вуза.

Президентом вуза был академик РАН Ефим Пивовар.