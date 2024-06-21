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Два сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотников на Кубани

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Амбулаторная помощь оказывается двум сотрудникам МЧС, пострадавшим от прилета беспилотников ночью в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в пятницу.

"При массированной атаке на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС России. В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

В ночь на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, среди них Темрюкский район, Ейский и Северский районы. Оперштаб региона сообщал, что в результате атак дронов пострадали четыре человека.

"Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенные в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека", - говорилось в сообщении.

Краснодарский край МЧС РФ
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