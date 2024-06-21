Путин заявил о готовности РФ обсуждать со странами НАТО вопросы безопасности в Евразии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия готова к широкому мировому обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Недавно на встрече с руководством МИД я изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по ШОС, СНГ, ЕврАзЭс, БРИКС, так и другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

"Тогда, когда они к этому будут готовы", - добавил он.