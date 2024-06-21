Поиск

Путин заявил о готовности РФ обсуждать со странами НАТО вопросы безопасности в Евразии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия готова к широкому мировому обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Недавно на встрече с руководством МИД я изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по ШОС, СНГ, ЕврАзЭс, БРИКС, так и другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

"Тогда, когда они к этому будут готовы", - добавил он.

Владимир Путин НАТО Евразия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ сообщил, что только что заслушал доклад начальника Генштаба

Песков отметил, что "Аурус" не является дорогим подарком в свете отношений РФ и КНДР

Песков отметил, что "Аурус" не является дорогим подарком в свете отношений РФ и КНДР

Национальная система платежных карт продолжает отражать кибератаку

В Думу внесен проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье

Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Амурской области

Экс-сотрудников новосибирского центра "Вектор" арестовали по делу о коррупции

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Силы ПВО уничтожили 114 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Работник котельной погиб после падения обломков беспилотника в Краснодаре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });