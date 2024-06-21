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Путин заявил, что Россия продолжит развитие своей ядерной триады

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит развитие своей ядерной триады, заявил в пятницу президент страны Владимир Путин.

"В наших планах - дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", - сказал глава государства на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

"Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих - новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно, уникальные характеристики, вести работу над перспективными образцами", - продолжил он.

Путин также пообещал продолжить совершенствование системы управления войсками и оружием, повышать эффективность и качество боевой учебы, проводить учения, в том числе с участием дружественных государств.

Владимир Путин
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