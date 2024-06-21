В Думу внесен проект о праве кабмина поэтапно включить Дальний Восток, Архангельск и Коми в ценовые зоны

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект федерального закона, дающий правительству РФ полномочия отнесения регионов к ценовым зонам энергорынка с особенностями функционирования.

Соответствующий проект ФЗ №653385-8 размещен в электронной базе данных парламента, он был внесен в Госдуму в пятницу, вступление в силу намечено на 1 января 2025 года.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в тех новых частях ценовых зон, что определит правительство, в течение переходного периода торговля электроэнергией и мощностью в них (речь идет о торговле для промышленников, а не для населения - ИФ) будет происходить по регулируемым договорам.

"Предпосылкой к распространению механизмов конкурентного ценообразования на электрическую энергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка стала необходимость развития генерации в соответствующих регионах Российской Федерации, вызванная резким ростом электропотребления", - поясняют авторы проекта. Регионы, которые затронут изменения, во внесенных в Госдуму документах не упоминаются. Однако в прошлом году Минэнерго готовило проект постановления правительства, в котором речь шла о поэтапном переходе территорий Дальнего Востока, Коми и Архангельской области, сейчас являющихся неценовыми зонами, в ценовую зону (вторую и первую соответственно).

Тогда ведомство предлагало установить коэффициенты "либерализации рынка" на этих территориях: 0,15 - в 2024 г., 0,5 - в 2025 г., 0,75 - в 2026 г., и 100%-й переход на рыночные условия - с января 2027 г.

В прошлом предполагался более динамичный переход к рынку в неценовых зонах. Начать процесс хотели еще в ноябре 2023 года и перейти к 100%-й либерализации не позднее середины 2025 г. Замминистра энергетики Павел Сниккарс позднее говорил о возможном начале перехода с 2024 г. с учетом необходимости полной и детальной доработки нормативно-правовых изменений.

В настоящий момент энергосистема РФ разделена на две ценовые зоны и ряд неценовых зон и изолированных территорий, что создает ряд проблем с обновлением мощностей за пределами ценовых зон. В частности, на них не распространяются механизмы ДПМ.

Предложение расширить II ценовую зону за счет присоединения к ней Дальнего Востока было высказано бывшим министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым в рамках ВЭФ-2022. Такое решение позволит привлечь инвестиции за счет роста конкуренции на рынке, а также создаст условия для повышения энергоэффективности. Сейчас в энергетике Дальнего Востока нет условий для снижения затрат из-за госрегулирования тарифов, пояснял он.

Весной этого года Минэнерго РФ сообщало, что рассчитывает на запуск энергорынка на Дальнем Востоке с 1 января 2025 г.