Минобороны РФ заявило об ударе по месту подготовки украинских летчиков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударе морским оружием большой дальности по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины", - сообщило Минобороны России в воскресенье.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Центр" нанесли удары по пяти украинским бригадам в Донецкой народной республике и отразили шесть контратак, сообщило Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Новопокровское, Новоалександровка, Карловка, Михайловка и Дзержинск Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, за сутки группировкой "Центр" отражено шесть украинских контратак.

В Минобороны РФ заявили, что в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, гаубицу М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

По словам российских военных, группировка "Север" нанесла удары по украинским силам в Харьковской области, в том числе в районе Липцов и Волчанска.

Российские группировки "Запад", "Южная" и "Восток" за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ.

В сообщении министерства говорится, что группировка "Север" нанесла удары по 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 17-й бригаде Нацгвардии Украины, а также 125-й и 127-й бригадам теробороны в районе населенных пунктов Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск и Липцы Харьковской области.

На том направлении украинские силы потеряли до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 10 гаубиц, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сказано в сообщении Минобороны РФ.

По информации министерства, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла удары по украинским позициям в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках.

"ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении Минобороны России.

В нем сказано, что подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по подразделениям и технике восьми украинских бригад, в том числе в районе Часова Яра.

"Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи, нанесла удары по позициям ВСУ в ДНР.

"Потери противника составили до 135 военнослужащих, пять автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказано в сообщении.

В Минобороны России заявили, что группировкой "Днепр" нанесены удары по украинским формированиям в районе населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка, Золотая Балка, Ольговка и Токаревка Херсонской области.

"ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Министерство обороны России заявило, что за минувшие сутки уничтожено 75 украинских беспилотников, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха". По его данным, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18".

Нанесены удары по позициям армии Украины в 118 районах, заявило Минобороны РФ.