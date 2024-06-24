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На калининградскую линию скоро выйдет еще одно судно для перевозки автотехники

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Морская грузовая линия между портами Ленинградской и Калининградской областей пополнится еще одним судном для перевозки автотехники и авторефрижераторов. Об этом сообщила замминистра инфраструктуры Калининградской области Татьяна Филимонова на заседании региональной торгово-промышленной палаты.

"В настоящее время основной поток грузов и товаров в регион идет морским путем. Правительство области продолжает заниматься вопросом увеличения количества судов, работающих на линии между портами Калининградской и Ленинградской областей. Это касается и судов типа rо-rо, которые могут перевозить накатную технику. Мы встречались с представителями группы компаний "Атлант", которые планируют в течение ближайших 2-3 недель поставить на линию судно класса rо-rо", - сказала Филимонова.

По ее словам, данное судно способно перевозить более 80 единиц автотехники. При этом на борту будет возможность подключить к электропитанию это же количество авторефрижераторов – такая услуга на сегодня очень востребована в грузоперевозках.

Замминистра отметила, что ГК "Атлант" также заявляет о планах до конца текущего года привлечь на Калининградскую линию еще два аналогичных судна.

На начало июня морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 28 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Калининград Усть-Луга
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