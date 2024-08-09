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"Уральские заводы" заявили о российском происхождении поставлявшихся МВД радиостанций

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - АО "Уральские заводы" (Ижевск) провело служебное расследование в связи с возбуждением дела в отношении гендиректора предприятия Василя Мусина, сообщает пресс-служба компании.

"Руководство АО "Уральские заводы" (...) инициировало официальное служебное расследование после возбуждения уголовного дела в отношении руководителя предприятия по факту поставки в МВД России "продукции иностранного происхождения" и появления публикаций в ряде российских СМИ о том, что компания поставляла заказчикам в рамках гособоронзаказа иностранные радиостанции под видом российских", - говорится в сообщении.

В ходе расследования были проверены этапы производства четырех радиостанций "Эрика", фигурирующих в заключении негосударственного эксперта, выводы которого, по данным компании, стали основой для уголовного дела.

"Результаты служебного расследования показали, что все четыре радиостанции были произведены предприятием в июле-августе 2023 года, в том числе, электронные модули, отвечающие за основной функционал радиостанций", - подчеркивается в сообщении.

Процесс производства радиостанций, испытания и сдача заказчику проходили под контролем сотрудников военного представительства Минобороны. Перед поставкой радиостанций в МВД России они прошли установленную заказчиком процедуру постановки на снабжение, в ходе которой были проверены их технические характеристики, а также рассмотрен полный комплект конструкторской документации.

"Уральские заводы" также заявляют, что негосударственный эксперт не проводил осмотр и исследование производства компании в Ижевске.

В июне сообщалось, что гендиректор предприятия Мусин был задержан и арестован за хищение средств МВД, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

Мусину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, речь идет о "контракте на сумму порядка 50 млн рублей". Уголовное дело было возбуждено в отношении Мусина и других неустановленных пока следствием лиц 17 июня.

АО "Уральские заводы" - разработчик и производитель цифровых мобильных систем радиосвязи.

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