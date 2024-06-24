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Горсуд Петербурга передал Испании осужденного на 14 лет контрабандиста

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил представление о передаче в Испанию для отбывания наказания гражданина Эквадора, сообщила в понедельник руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Передать осужденного Санчеса в Испанию для дальнейшего отбывания наказания, назначенного приговором Санкт-Петербургского городского суда от 30 июля 2020 года", - написала она в телеграм-канале.

Представление подавалось замдиректора ФСИН России в соответствии договором между РФ и Испанией от 16 января 1998 года о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы.

Лебедева добавила, что суд исследовал множество документов, в том числе письмо министерства юстиции РФ, согласно которому вопрос о передаче осужденного в Испанию предварительно согласован, а также письмо Минюста Испании о согласии на передачу Санчеса. Кроме того, суд изучил ответ следственного департамента МВД России, который полагал, что выдача Санчеса невозможна. При этом ФСБ сообщила об отсутствии материалов, препятствующих передаче осужденного иностранному государству, ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области тоже не возражало.

В 2020 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил Санчеса Монтойя к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным по части 4 статьи 229.1 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (контрабанда и незаконный сбыт наркотического средства, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Как установлено, фигурант и его соотечественник организовали перевозку кокаина в Россию, спрятав наркотики в контейнере на рефрижераторном судне, следовавшем из Эквадора в порт Петербурга. В ноябре 2018 года Монтойя достал кокаин из контейнера и продал сотруднику полиции, участвовавшему в оперативном эксперименте.

Петербург Эквадор Испания
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