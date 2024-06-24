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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

Мужчина ранен при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале в понедельник.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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