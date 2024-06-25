Административное здание в Шебекино сгорело в результате попадания снаряда ВСУ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье об обстреле Шебекино, в результате которого в городе полностью сгорело административное здание.

"Город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет... В результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Здание полностью сгорело", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Также в двух многоквартирных домах выбиты окна, в шести частных домов повреждены остекление, кровля, фасад и забор.