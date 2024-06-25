Режим ЧС введен в районе Воронежской области после атаки со стороны Украины

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе после ночной атаки со стороны Украины.

"Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. (...) Никто из жителей района не пострадал. Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.

Гусев также отметил, что для обеспечения безопасности жителей была скорректирована работа детских садов и оздоровительных лагерей.

"В Ольховатском городском поселении приостановили работу детских садов "Мир чудес" и "Теремок". Детские сады "Белочка" и "Сказка" сейчас находятся на ремонте и планово не осуществляют прием детей. Приостановили работу пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы. В связи с решением КЧС перенесли проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Экзамен будет проводиться в резервные дни (1-2 июля)", - добавил глава региона.

Губернатор отметил, что работа остальных учреждений образования осуществляется в обычном режиме, но родители могут самостоятельно принять решение о посещении их детьми школ.

Ранее Гусев сообщил, что за минувшую ночь атаке со стороны Украины подверглись два муниципалитета. В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Никто из жителей района не пострадал.