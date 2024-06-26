Минобороны РФ заявило об уничтожении трех пусковых установок HIMARS

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие уничтожили в зоне специальной военной операции три пусковые установки системы HIMARS, транспортно-заряжающую машину и иностранных специалистов, обеспечивавшие применение боевой техники, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщает ведомство, "поражены: цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах".

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 76 украинских беспилотных летательных аппаратов и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 642 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 433 танка и других боевых бронированных машин, 1 353 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 22 975 единиц специальной военной автомобильной техники.

По направлениям

Российские группировки войск "Центр" и "Север" нанесли удары по бригадам вооруженных сил Украины в ДНР и Харьковской области, группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и отразила семь украинских контратак, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, российские военные отразили семь контратак ВСУ. Потери украинской армии составили: до 405 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley, три автомобиля и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Нацгвардии и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области", - заявили в Минобороны РФ.

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